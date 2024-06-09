سعر الدولار واليورو بمستهل تعاملات اليوم الأحد في 7 بنوك

سعر الدولار واليورو.. شهد سعر الدولار واليورو خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد في 7 بنوك مصرية، استقرارًا، بعد أن اختتم الدولار الأسبوع الماضي بارتفاع أمام الجنيه بنحو 26 قرشا، وسجل آخر سعر للدولار على موقع البنك المركزي المصري نحو 47.45 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

جاء ذلك بعد هبوط على مدار الأسابيع الماضية في البنوك إلى أدنى مستوى له منذ تحرير البنك المركزي المصري لسعر الصرف في 6 مارس الماضي ليصل إلى أقل من 47 جنيها.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار واليورو خلال تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار اليورو والدولار اليوم الأحد في 7 بنوك مصرية

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد 9 يونيو 2024 خلال التعاملات الصباحية في 7 بنوك مصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي ووصل إلى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك adib نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

وناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر "تحديث يومي"

وجاء سعر الدولار في بنك البركة مصر 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنكCIB

وسجل سعر الدولار اليوم في بنكCIB نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال أسبوع

وارتفع سعر اليورو في البنوك على مدار الأسبوع الماضي بنحو 67 قرشا، وسجل البنك المركزي المصري نحو 51.60 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع.

وتباين سعر اليورو اليوم الأحد 9 يونيو 2024 خلال التعاملات الصباحية في 7 بنوك مصرية بين ثبات وتراجع.

سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم

كما لامس اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم ليصل إلى 51.27 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 51.27 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة بنحو 51.26 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر

ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 51.25 جنيه للشراء و51.86 جنيه للبيع.

وناهز سعر اليورو في بنك adib نحو 52.34 جنيه للشراء و 51.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو تحديث يومي

وحقق اليورو في بنك البركة 51.27 جنيه للشراء و 12.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك CIB لنحو 51.27 جنيه للشراء و 51.88 جنيه للبيع.