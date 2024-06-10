تاجر يحاول التخلص من آخر بسبب خلافات على ثمن الماشية بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام تاجر يبلغ من العمر 38 سنة يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابا باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ تعدى عليه تاجر آخر بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بسبب خلافات على ثمن الماشية وجرى ضبط المتهم والآداة المستخدمة بإرشاده وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طما إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول "أحمد . ع . ف . ع" 38 تاجر مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجل عمومة المصاب "سيد . ع . ا . ع" 18 سنة تاجر ومقيم مركز طما اتهم "حمام . ج . س . ع" 37 سنة تاجر يقيم دائرة المركز بالتعدي على المذكور بالضرب بعصا شوم كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته المشار إليها أثناء تواجدهما بسوق الماشية / دائرة قسم طهطا بسبب خلاف على ثمن الماشية.

تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة "عصا شوم " بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى طما المركزي طفل في العاشرة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جثة هامدة صدمه جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزلهم وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "ياسين . ا . ع . ع" 10 سنوات تلميذ الى جثة هامدة إدعاء حادث جرار زراعي يقيم بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والده "الحسيني . ع . ع . ع" 38 سنة سائق يقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور أمام المنزل إصطدم به جرار زراعي قيادة "الحسيني . ع . ع" 40 سنة سائق يقيم بذات الناحية مما أدي لوفاته وإتهم قائد الجرار بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

تم ضبط الجرار وقائده وبسؤاله قرر بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم به عن طريق الخطأ .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة كسر بعظام الوجه ونزيف بالمخ أدي إلى هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .