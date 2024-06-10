مصرع عامل أسفل عجلات قطار بالبلينا

لقي عامل في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصرعه صدمه قطار حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بين محطتي البلينا وبرديس وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود محضرا لمركز شرطة البلينا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد البلينا بإصطدام قطار [ أسوان – القاهرة ] بالمدعو "سامح . خ . ف . ع" 45 سنة عامل ومقيم بندر البلينا دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور ما بين محطتي البلينا وبرديس / دائرة المركز مما أدى إلي وفاته وتحولت الجثة إلى أشلاء وتم نقله لمشرحة مستشفى البلينا المركزي .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عم المتوفـى "منصور . ف . ع . ب" 58 سنة ترزي ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات سابقة على ملكية ماكينة ري بأرضهم الزراعية نتج عنها إصابة 3 عمال بجروح رضية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها ونقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها طرف أول "علي . ع . فز. س" 30 سنة مزارع وشقيقه "محمد . ع . ف . س" 24 سنة عامل و"عبده . ح . م . س" 65 ينة مزارع .

وطرف ثان "إبراهيم . ا . س . ا" 40 سنة عامل وشقيقه "محمد . ا . س . ا" 26 سنة عامل مصاباً بجرح رضي باليد اليسرى ونجلي عمومتهما "علي . ش . ع . ا" 40 سنة عامل مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم و"إبراهيم . م . ع . ا" 42 سنة عامل مصاباً بجرح رضي باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم الطرفان أبناء عمومة يقيمون بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الأول بإحداث إصابات الطرف الثاني المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم علي ملكية ماكينة ري بأرضهم الزراعية .

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .