Truecaller يكشف ويحظر المكالمات غير المرغوب فيها باستخدام ميزة جديدة

يعد Truecaller أحد تطبيقات تحديد هوية المتصل الشهيرة التي تعمل على تكثيف جهودها لمعالجة المكالمات غير المرغوب فيها من خلال طرح تحديث "Max" جديد لمستخدمي Android من خلال اشتراك متميز.

يعمل هذا التحديث على تعزيز الذكاء الاصطناعي (AI) لحظر المكالمات التي ليست من جهات اتصال معروفة تلقائيًا أو التي تم تصنيفها على أنها رسائل غير مرغوب فيها محتملة. يمثل هذا تغييرًا عن نهجها السابق، الذي اعتمد على مزيج من قاعدة البيانات وفحص المستخدم.



الهدف الرئيي هو تحسين تجربة المستخدم وجذب المزيد من المشتركين إلى خدمات Truecaller المتميزة.

هذه الميزة متاحة فقط على أجهزة Android لأن قواعد Apple تمنع تطبيقات معرف المتصل من الوصول إلى حالة المكالمات غير المرغوب فيها لحظر الأرقام تلقائيًا على iOS. على الرغم من هذا القيد، لا يزال Truecaller يوفر خدمة أساسية لمستخدمي iPhone الذين يستخدمون CallKit.



كيفية تفعيل برنامج Truecaller Max Protection



قبل البدء في استخدام هذه الميزة، تأكد من تحديث تطبيق Truecaller الخاص بك إلى الإصدار v13.58 أو الأحدث ومن اشتراكك في خطة Truecaller Premium.

علاوة على ذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق Truecaller، ثم اضغط على النقاط الثلاث التي تظهر في الزاوية اليمنى العليا.

حدد خيار "الإعدادات" ثم اضغط على "حظر".

علاوة على ذلك، حدد "Max" لتشغيل مستوى الحماية الجديد.

للوصول إلى هذه الميزة، اشترك في خطة Truecaller Premium.

بصرف النظر عن الحماية من البريد العشوائي، يوفر Truecaller ميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل فحص المكالمات لتحديد أغراض المكالمات الواردة. وقد خضع الذكاء الاصطناعي الكامن وراء ميزة Max الجديدة لاختبارات مكثفة باستخدام خوارزميات مختلفة عبر مناطق مختلفة، مع التعلم المستمر من تعليقات المستخدمين لتعزيز الدقة.