Truecaller يسمح للذكاء الاصطناعي بالرد على المكالمات المزعجة المزعجة بصوتك

من المقرر أن يصبح الذكاء الاصطناعي نعمة لملايين مستخدمي الهواتف الذكية، تخيل تطبيقًا يمكنه تقليد صوتك واستقبال المكالمات نيابةً عنك، وهذا بالضبط ما يهدف المطورون إلى تقديمه للمستهلكين.

قدمت شركة Truecaller ميزة جديدة تسمح لمستخدميها المشتركين باستخدام مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي للرد على المكالمات بأصواتهم. تم الإعلان عن هذا الابتكار بعد التعاون مع تقنية Personal Voice من شركة Microsoft العملاقة للتكنولوجيا، والمدمجة في Azure AI Speech.

هذه الميزة متاحة حصريًا للمستخدمين المدفوعين، مما يمكنهم من تكرار أصواتهم للرد على المكالمات أو الرد على المتصلين أو الترحيب بهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر استجابات للمكالمات التي ينشئها النظام بصوت المستخدم.

تم الكشف عنه لأول مرة في عام 2022، ويقدم مساعد Truecaller المدعوم بالذكاء الاصطناعي ميزات متنوعة، مثل فحص المكالمات غير المعروفة، وتلقي الرسائل، والرد نيابة عن المستخدمين، وحتى تسجيل المحادثات. لتنشيط هذه الميزة، يحتاج المستخدمون إلى تسجيل نص مختصر والموافقة على التطبيق لإنشاء نسخة طبق الأصل من الصوت. بمجرد الإعداد، سيستخدم الذكاء الاصطناعي هذا الصوت المسجل للتعامل مع المكالمات.

محددات

على الرغم من أن Truecaller يقدم العديد من الخيارات لتحرير التحيات، إلا أن تخصيص الأصوات الشخصية محدود. يضمن هذا التقييد أن يظل الصوت قابلاً للتعريف بوضوح كنسخة رقمية. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين تخصيص الإجابات وفقًا لتفضيلاتهم.

للحفاظ على الشفافية والأصالة، تشتمل ميزة الصوت الشخصي في Azure AI Speech على علامة مائية على مخرجات الكلام، يمكن اكتشافها بواسطة أداة مصممة للتعرف على الصوت الاصطناعي. تتوفر هذه التقنية حاليًا من خلال وصول محدود للتسجيل فقط.

تخطط Truecaller لطرح ميزة المساعد الصوتي الشخصي هذه في الأسابيع المقبلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب إفريقيا والهند والسويد وتشيلي.