مصرع صبي في حريق سوبر ماركت في الفيوم 

لقي صبي بالفيوم مصرعه، اثر نشوب حريق في سوبر ماركت اثناء تواجده لشراء حلوى فى قرية فيديمين التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة سنهور القبلية، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كانت أجهزة الأمن بالفيوم، قد تلقت إخطارًا بتلقى شرطة النجدة بلاغ باندلاع حريق كبير في سوبر ماركت بناحية قرية فيديمين التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة سنهور القبلية.

على الفور انتقلت اجهزة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، و تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المساكن الملاصقة والمحلات التجارية الموجودة في المنطقة.

أسفر الحريق عن وفاة صبي يدعي حازم محمد ناصر 11 سنة، فيما التهمت النيران محتويات السوبر ماركت بالكامل.

التحريات الأولية والمعاينة افادت بنشوب الحريق اثر حدوث ماس كهربائي،تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق و طلبت تحريات المباحث عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحريق من عدمها، وأمرت بتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر ومدى سلامة المبنى المحترق من عدمها وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتولت التحقيق .

حريق اخر

وفى حادث سابق تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمزرعة مواشي، بعزبة نجيب عريان التابعة لقرية العدوة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم،قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بمزرعة للمواشي، بعزبة نجيب عريان، التابعة لقرية العدوة، بمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والأسعاف، وتم إخماد النيران والسيطرة علي تاحريق، ولم يسفر عن اي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.