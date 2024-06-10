إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في انفجار أسطوانة بوتاجاز

أصيب 14 شخصا في حادث انفجار أسطوانة غاز طبيعي داخل منزل، بقرية الجندية التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، جرى نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انفجار أسطوانة بوتاجاز في بني مزار

البداية كانت ببلاغ تقلته غرفة عمليات النجدة ببني سويف باندلاع حريق داخل منزل في قرية الجندية.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية، ترافقهم سيارت لإسعاف، لمحل البلاغ، تبين أن الحريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز طبيعي، ما أدى إلى إصابة عددًا من الأشخاص.

مصابو حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز

وأصيب في حادث انفجار أسطوانة غاز طبيعي كلا من: عمرو عبد العظيم محمود 14 عاما، ومريم عبد العظيم محمود، 5 أعوام، ريماس عبد الله ربيع، عام واحد، عمرو محمود المصري، 30 عاما، يوسف عمرو محمود، 10 أعوام، شهد عبد العزيز،عام واحد، وفاء محمود احمد، 25 عاما، وداد ابراهيم علي، 40 عاما.

وأصيب أيضا كل من فاطمة محمد احمد، 50 عاما، ايمان محمد احمد، 30 عاما، محمود، احمد محمد، 65 عاما، لميس عمرو محمود، 7 أعوام، جنى عبد الله حسين، عامان، سحر عبد العظيم محمد، 53 عاما.

تمكنت الأجهزة المعنية من نقل لمصابين إلى مستشفى الشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم.

وتراوحت إصاباتهم بين حروق متفرقة في الوجه والساقين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (3 أشخاص) داخل حفرة بعقار كائن بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين وجود حفرة (بعمق 13متر – أدوات حفر) وبداخلها (3 جثث) وبسؤال خفير خاص لدى مالك العقار المشار إليه قرر بأن مالك العقار إستعان به والمتوفين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار وأضاف بأنه أثناء قيام المتوفين بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المُشار إليها صعقهم التيار الكهربائى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك العقار وإعترف بإرتكاب الواقعة.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

