أبو الوفا: المنتخب قادر على تخطي عقبة غينيا بيساو

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن منتخب مصر قادر على تخطي عقبة منتخب غينيا بيساو غداً الاثنين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادم.

واختتم منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن تدريباته الأحد استعدادا لمواجهة غينيا بيساو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وقال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" كلنا ثقة في لاعبي منتخب مصر وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في تحقيق الفوز في مباراة الغد أمام غينيا بيساو وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم ".

تابع:"فوز منتخب مصر على منتخب بوركينافاسو دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة غينيا بيساو غداً ".

والتقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات، ونجح في الفوز بهدفين مقابل هدف، كما يسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم التأهل لكأس العالم.