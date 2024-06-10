لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل خلال فترة حكم الإخوان (فيديو)

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل تهديدها بالقتل خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين بعد فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بالرئاسة.

وأضافت لميس الحديدي خلال حوارها خلال برنامج منا وفينا على قناة المشهد تقديم الإعلامية "هبة حيدري"، قائلة: كانت فترة مهنية هامة للغاية ،ليس فقط بل وإنسانية، ولو عاد الزمن لتلك الفترة سأقف نفس الموقف حتى بعد تهديدي بالقتل، لإنقاذ وطن وبلد وروح مصر.

لم أتحمل أن يتم اختطاف روح مصر من قبل جماعة الإخوان

وتابعت لميس الحديدي: " لم أتحمل أن يتم اختطاف روح مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وكانوا سيقومون بذلك ، ومن لحظة إعلان فوز محمد مرسي بالرئاسة".

وأردفت لميس الحديدي: "في وقت تجمعات رابعة و النهضة كانوا يهتفون باسمي قائلين : " يا مرسي إدينا إشارة نجبلك لميس بشكارة " ، وأمام المحكمة الدستورية أيضاً هتفوا ضدي “.

ولفتت إلى أنها لم تخف وقتها ولم تشعر بالرعب من تهديدها، بالقتل معلقة :"لم أخف ولم أشعر بالرعب وقتها كان هناك شيء مقويني رغم أني سيدة مثل كل السيدات تشعر بالخوف".



كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن سبب إخفاء إصابتها بمرض السرطان، قائلة: "مش لازم الناس تعرف دا من 10 سنوات، ودا وجع يخصني وأخاف الناس تقول بتاجر بحاجة.

وأضافت "لميس الحديدي باكية خلال برنامج منا وفينا على قناة المشهد تقديم الإعلامية "هبة حيدري"، : “أنا خبيت المرض على ابني لحد ما كبر، ولما بيجيلك كانسر، بتستخبي، وعندي زرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه”

وعن تجربتها مع المرض، وصفت لميس الحديدي الفترة التي عرفت فيها بإصابتها بالسرطان بأنها كانت "كابوسًا"، لكنها تمسكت بالأمل في الشفاء، ووجدت الدعم من ابنها وأمها وزوجها الإعلامي عمرو أديب، بالإضافة إلى أصدقائها وعائلتها وبعض المقربين منها.

وأشارت إلى أن أصدقاؤها كانوا يقيمون حفلات خلال جلسات العلاج الكيماوي، وأنها كانت تسجل حلقات برنامجها مع الأستاذ محمد حسنين هيكل بعد انتهاء هذه الحفلات، "صحابي كانوا بييجوا خلال جلسة العلاج، يعملوا حفلة، وكنت بخلص الحفلة وأسجل حلقة الأستاذ محمد حسنين هيكل"، مؤكدة أنها لم تغب في أي يوم عن جمهورها خلال فترة مرضها.