اليوم| انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، صباح اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط، في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا بنظام البابل شيت، إذ تتضمن جميع الأسئلة موضوعية اختياري من متعدد.

ويسمح بدخول الطلاب اللجنة الأساسية في امتحانات الثانوية العامة 2024 الساعة الثامنة والربع صباحًا أما الفرعية في التاسعة إلا عشر دقائق.

وتوزع أوراق الأسئلة على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 تمام الساعة التاسعة صباحًا لبدء العد التنازلي لمدة الإجابة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة

يؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ثم يؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 في مادة الاقتصاد والإحصاء.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 يبلغ 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية يبلغ 11 لجنة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن عدد لجان الإدارة في امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ أربع لجان.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية يبلغ ألف و981 لجنة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى عدد لجان التقدير في امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية سبع لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 84 لجنة.



ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية 81 طالبا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية يبلغ 38 طالبًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنةعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ 255 طالبا وطالبة.

واستطرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ثلاثة آلاف و306 طلاب وطالبات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يبلغ ألف و646 طالبا وطالبة.

