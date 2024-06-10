فاروق جعفر: لا بديل عن الفوز أمام غينيا بيساو

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفترة الحالية خصوصا مع فتح باب الانتقالات تشهد كثيرًا محاولات من اللاعبين للعب على وتر الجمهور، والجميع أصبح يدرك ذلك، مشيرا إلى أن مصطفى شلبي لاعب جيد، ولكن عليه التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر، بعيدًا عن التصريحات الجدلية، والسير على خطى أحمد سيد زيزو الذي يعتبر مثالًا جيدًا للاعب المحترف.

وقال جعفر عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "موضوع إلغاء بطولة الدوري (لا يجوز)، والكرة دائمًا هي محل اهتمام الجماهير، وهم في لقاء مصر وبوركينا فاسو كانوا سببا في تسجيل هدفين خلال اللقاء مبكرًا، وعندما لعبوا معنا بندية كانوا أفضل بكثير".

وأضاف: "الغاء الدوري الذي حدث أيام الجوهري لن يتكرر مرة آخرى، كما أن الأندية تضم لاعبين وهناك حقوق مالية كثيرة من رعاية وبث تليفزيوني وغيرها".

وواصل: "منتخب مصر يحتاج للفوز على غينيا بيساو من أجل الاطمئنان أكثر نحو الصعود لكأس العالم 2026، وحسام حسن عليه أن يدرك أهمية المباراة، والفوز على المنافس غدا سوف يمنح الفراعنة دفعة كبيرة".

وزاد: "منتخب مصر لديه لاعبين مميزين وأصحاب خبرات، ونلتمس الاعذار لـ حسام حسن في ظل الضغوط، وأتمنى أن ينفذ اللاعبين تعليماته الفنية ويلعبون بشخصية قوية من أجل تحقيق المكسب، ولابديل عن الانتصار لضمان التأهل".

وأكمل: "لن نتحدث عن الأداء مطلقا، لكن نريد الفوز فقط من أجل الوصول للمونديال.. التأهل للمونديال يتطلب النقاط فقط بعيدا عن الفنيات".

وتابع: "عودة محمد حمدي للجبهة اليسرى أمر جيد للمنتخب وهو لاعب مميز ونشط وسريع، وبالتأكيد سيعود منتخب مصر لطريقته المعتادة، ولن يلعب بنفس الشكل الذي خاض به لقاء بوركينا فاسو، وعدم وجود ظهير أيسر في اللقاء السابق للفراعنة كان مؤثرا علينا في اللقاء".

وأتم: "منتخب مصر الأفضل بكل تأكيد، في ظل وجود لاعبين مميزين وخبرات كثيرة، وعلينا أن نثبت ذلك أمام غينيا بيساو، ولابد من ترجمة الفرص لأهداف، وعدم التراجع أو الاعتماد على الدفاع كثيرا في اللقاء".