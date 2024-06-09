الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا يطمئن الجماهير الفرنسية على إصابة مبابي

بات مؤكدا ان يكون نجم هجوم منتخب فرنسا كيليان امبابي جاهزا للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في اولى مباريات الديوك الفرنسية في بطولة يورو 2024 رغم المخاوف التي انتابت الجميع بعد اصابة مبابي الاخيرة .

وكان كيليان مبابي قد سجل احد اهداف المنتخب الفرنسي في اولى مبارياته الاستعدادية لخوض بطولة يورو 2024 بالمانيا امام لوكسمبورج والتي انتهت بفوز منتخب فرنسا بثلاثة اهداف مقابل لاشىء الا ان مبابي لم يشارك في المواجهة الثانية لمنتخب فرنسا مساء اليوم ( الاحد ) امام منتخب كندا لتثور العديد من الشائعات حول جاهزية كيليان مبابي لخوض اولى مباريات منتخب فرنسا في البطولة الاوربية امام منتخب النمسا .

مصادر داخل الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا اكدت ان مبابي يعاني من اصابة في عضلات الظهر الا ان هذه الاصابة لن تمنعه من خوض مباراة النمسا وان غيابه عن مواجهة كندا جاءت لاسباب احترازية من جانب الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي .

وقالت المصادر داخل المنتخب الفرنسي ان مبابي يواصل اداء التدريبات بشكل طبيعي بل ويحاول زيادة التدريبات البدنية حتى يتمكن من الدخول في فورمة المباريات بشكل ممتاز قبل انطلاق اليورو .

واضافت المصادر ان ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لم يحدد حتى الان التشكيل النهائي لمنتخب فرنسا الا ان من المؤكد ان يكون كيليان مبابي احد اضلاع الهجوم الفرنسي في البطولة حيث ضمن الثلاثي كيليان مبابي و اوليفية جيرو و انطوان جريزمان التواجد في الهجوم ويتبقى مكان واحد مازال لم يحسم في تشكيلة المنتخب الفرنسي .