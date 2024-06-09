طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة زي الجاهزة

تشيز كيك الشوكولاتة هو واحد من ألذ الحلويات التي تجمع بين طعم الشوكولاتة الغني ونكهة الجبن الكريمي الناعمة، ويعتبر هذا النوع من التشيز كيك خيارًا مثاليًا للمناسبات الخاصة أو عندما ترغب في تقديم حلوى فاخرة لضيوفك، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وبمكوناتها البسيطة التي تتواجد غالبًا في كل مطبخ، وخلال السطور التالية، سنقدم لك خطوات بسيطة ومفصلة لتحضير تشيز كيك الشوكولاتة بطريقة تضمن لك نتيجة مبهرة وطعم لا يُنسى.

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة

المكونات:

القاعدة:

- 250 غرام من البسكويت (يفضل بسكويت الشوكولاتة)

- 100 غرام من الزبدة المذابة





الحشوة:

- 500 غرام من الجبن الكريمي (في درجة حرارة الغرفة)

- 200 غرام من السكر

- 200 غرام من الشوكولاتة الداكنة المذابة

- 200 مل من الكريمة السائلة

- 3 بيضات

- 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا





للتزيين:

- 100 غرام من الشوكولاتة المبشورة أو صوص الشوكولاتة

- الكريمة المخفوقة (اختياري)





طريقة التحضير

1. تحضير القاعدة:

- اطحن البسكويت حتى يصبح ناعماً.

- اخلط البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة حتى يتجانس الخليط.

- ضع الخليط في قاع قالب التشيز كيك واضغط عليه جيداً ليكون طبقة متماسكة.

- ضع القالب في الثلاجة ليتماسك لمدة 30 دقيقة.





2. تحضير الحشوة:

- في وعاء كبير، اخفق الجبن الكريمي حتى يصبح ناعماً وخالياً من الكتل.

- أضف السكر واخلط جيداً حتى يذوب تماماً.

- أضف الشوكولاتة المذابة واستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.

- أضف الكريمة السائلة، البيض (واحداً تلو الآخر) والفانيليا، واستمر في الخفق حتى يتجانس الخليط.





3. تجميع التشيز كيك:

- صب خليط الحشوة فوق قاعدة البسكويت.

- سخن الفرن إلى 160 درجة مئوية.

- ضع قالب التشيز كيك في الفرن واخبزه لمدة 50-60 دقيقة، أو حتى يتماسك الوسط قليلاً (قد يكون المركز هزازاً قليلاً).





4. التبريد:

- اخرج التشيز كيك من الفرن واتركه ليبرد في درجة حرارة الغرفة.

- بعد أن يبرد، ضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويفضل طوال الليل.





5. التزيين:

- قبل التقديم، زين التشيز كيك بالشوكولاتة المبشورة أو صوص الشوكولاتة.

- يمكن إضافة الكريمة المخفوقة إذا رغبت.