افتتاح مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS بمدينة العبور الجديدة.

ومدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS هي أول مدرسة فنية حكومية مجانية متخصصة في إدارة المنشآت بمصر.

وأطلقت مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والحكومة المصرية.

وحضر افتتاح مدرسة ماونتن فيو للتكنولوجيا التطبيقية السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري ومحمد فوزى مدير مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

إشادة أمريكية بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأشادت السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، بالحكومة المصرية وشركاء القطاع الخاص لتفكيرهم خارج إطار الأساليب التقليدية وتطبيقهم لنموذج المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وهي مدارس حكومية مجانية لكنها بمعايير دولية أطلقتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال مشروع قوى عاملة مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء من القطاع الخاص. أضافت السفيرة أن ثمة طاقة استثنائية وتفان لتحديث التعليم الفني في مصر وقالت "معا نقوم بإعداد طلاب لديهم مهارات قابلة للتسويق من خلال تطوير المناهج الدراسية القائمة على الكفاءة والخبرة العملية" مشيرة إلى أن المناهج التقليدية لم تعد كافية لإعداد القوى العاملة لوظائف المستقبل.



وقالت السفيرة الأمريكية أن أكثر من نصف المصريين تحت سن ال25 عاما مما يجعل مصر دولة شابة ونابضة بالحياة مشيرة إلى أن ملايين من الشباب المصري يريدون تحقيق أحلامهم والحصول على التعليم الذي يحتاجونه للمساهمة في ازدهار أسرهم ومجتمعاتهم مؤكدة أن الحكومة الأمريكية ستستمر في شراكتها مع الحكومة المصرية للتوسع في تقديم فرص التعليم والتدريب لتشمل جميع الطلاب دون تمييز.



وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها العديد من الاستثمارات حول العالم لكنها تحب الاستثمار في "أم الدنيا" على وجه الخصوص وأنها قد رصدت موارد ضخمة للاستثمار في التعليم بمصر. وقامت بجولة في المدرسة الجديدة زارت خلالها مركز التوجيه والإرشاد المهني الذي يتولى إعداد الطلاب لسوق العمل وزارت معرضا لمشروعات الطلاب حيث أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يقومون بعمل مشروعات للتخرج منذ السنة الأولى وعلقت مصطفى على ما شاهدته قائلة "ما رأيته اليوم قد أثلج قلبي، فرحت بهؤلاء الطلاب الذين حققوا تقدما كبيرا في سبعة أشهر فقط هي عمر المدرسة".







جدير بالذكر أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS عددها عشرة مدارس موجودة في ثمان محافظات مصرية وتدرس تخصصات مختلفة تحدد حسب الشريك الصناعي ومن ضمنها الذكاء الاصطناعي والروبوتكس والبرمجة والتجارة الحديثة وأنها أعلنت فتح باب التقديم لخريجي الإعدادية المتفوقين والذين يبحثون عن نوع دراسة مختلف عن الثانوية العامة.

والمدارس مجانية بالكامل لكن الالتحاق بها يتطلب مرور المتقدمين بعدد من الامتحانات وبعض الاختبارات النفسية.