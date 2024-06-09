«الأهلى المصرى» يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية

أعلن البنك الأهلى المصرى عن إطلاق حملته الترويجية الخاصة باستقبال وصرف الحوالات على بطاقة «ميزة المدفوعة مقدماً»، تشجيعاً للعملاء حاملى تلك البطاقات على استخدامها فى معاملاتهم المالية فى المشتريات وسداد المدفوعات من خلال نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار أو مواقع الإنترنت، من بداية من يونيو 2024 ولمدة 6 أشهر، على أن يتم اختيار العملاء الفائزين شهرياً.

قال كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى إن الحملة الترويجية تستهدف الاستمرار فى تفعيل استراتيجية البنك لتنشيط المدفوعات الإلكترونية وتقليل معدلات التداول النقدى بين الأفراد، إضافة إلى استمرار التوسع فى ميكنة استقبال وصرف الحوالات إلكترونياً على مدار أيام الأسبوع دون الحاجة لتوجه العملاء لزيارة أى من فروع البنك لصرف قيمتها نقداً.

وهو الامر الذى ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير أعلى معدلات من الراحة والأمان لهم، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من العملاء إلى المنظومة المصرفية.

مضيفاً أن البنك الأهلى المصرى يسعى لتلبية كل احتياجات العملاء، وذلك من خلال تشجيع مختلف شرائح العملاء على التعامل ببطاقات ميزة المدفوعة مقدماً فى المشتريات، وكذا استخدامها من خلال نقاط البيع الخاصة بالبنك التى وصل عددها إلى أكثر من 561 ألف ماكينة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً حرص البنك الأهلى المصرى على مواكبة توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى فى التوسع فى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى.

وأوضحت هالة حلمى، رئيس المنتجات والشمول المالى بالبنك الأهلى المصرى، أن الحملة تستهدف تلبية احتياجات العملاء بما يسهم فى التوسع فى استخدام البطاقات فى سداد المدفوعات والمشتريات فى كل محافظات الجمهورية بديلاً عن التعامل النقدى، حيث تخاطب كل شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين من حاملى بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً ممن يستقبلون حوالات خارجية على هذه البطاقات، واستخدامها فى اجراء معاملات المشتريات بحد أدنى 100 جنيه للمعاملة الواحدة.

واضافت انه سيتم توزيع الجوائز بواقع 270 عميلاً فائزاً شهرياً على مستوى محافظات مصر بمعدل 10 عملاء من كل محافظة، مشيرة إلى أنه يتم احتساب فرص الفوز بناءً على إجمالى عدد معاملات المشتريات، بحيث يتمتع العملاء الأعلى استخداماً لبطاقة ميزة المدفوعة مقدماً فرصة استرداد نقدى بنفس قيمة الحوالات الواردة بحد أقصى 5000 شهرياً على ان يتم استخدام قيمة الاسترداد بالمشتريات فقط، مشيرة إلى أن الحملة الترويجية مستمرة لمدة 6 شهور حتى نوفمبر 2024.