الإثنين 10 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو

بوابة الوفد الإلكترونية

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني ، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

و أسفر الأجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة - بتوقيت القاهرة - مساء غداً الإثنين ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض و الشورت الأسود و الجورب الأبيض ، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر ، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل .

حضر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و غينيا بيساو ، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر  و مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مسئول المهمات .

إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وغينيا بيساو

وتقرر في الاجتماع الفني لمباراة مصر و غينيا بيساو عدم إقامة مؤتمر صحفي قبل المباراة المقرر لها السابعة مساء غد الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ ، بناء على قرار منسق المباراة والذي أخطر به الجانب المصري خلال الاجتماع الفني  .

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