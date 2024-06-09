أبطال الإمارات يحصدون 42 ميدالية في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو

شهدت بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو التي أُقيمت في تركيا خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو في صالة "باسكشهير جينليك" باسطنبول، تألقا كبيرا من أبطال الإمارات الذين تمكنوا من إحراز 42 ميدالية ملونة، “ 14 ذهبية، و16 فضية، و12 برونزية” .

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ومن أبرز اللاعبين الدوليين المحترفين الذين حصدوا الذهب محمد الكتبي، وسهيل تركمان، وسلطان حسن، وخميس المزروعي، ومايد الشحي، وشما الكلباني وأسماء الحوسني.

و كان الإقبال الإماراتي كبيرا على المشاركة في جولة اسطنبول إذ وصل عدد اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات إلى 82 مشاركا من بينهم 12 لاعبا في الهواة و20 في فئة الأساتذة و50 في فئة المحترفين من إجمالي 1000 لاعب ولاعبة من 80 أكاديمية يمثلون 41 دولة حول العالم شاركوا في النزالات.

وشهدت نزالات البطولة منذ اليوم الأول تواجداً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً، خاصة أنها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 2000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.