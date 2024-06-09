كيد النسا يعكر صفو حياة أمير طعيمة من يسرا الجديدي

أسترجع الشاعر الغنائي أمير طعيمة من جديد ذكريات دخوله قفص عش الزوجية من زوجته الفنانة يسرا الجديدي؛ ليشارك جمهوره فرحته بهذة المناسبة السارة بنشر مجموعة من صور حفل زفافه عبر حسابه الشخصي بموقع الإنستجرام.



وكان تزوج أمير طعيمة من زوجته يسرا الجديدي منذ شهرين وعلق على الصور، قائلًا: "يوم لا ينسى مع زوجتي الجميلة يسرا الجديدي".

وقد تألقت يسرا بفستان زفاف ساحر يشبه أميرات ديزني في بساطة تصميمه ورقي ذوقه، واتسم بالنعومة والجاذبية تخطف الأنظار بجمالها الساحر.



واشتعلت نار الغيرة من جديد في قلب جيني كامل طليقة الشاعر أمير طعيمة؛ لتثير حالة من جدل حولها مرة أخرى، بنشر منشور غامض استعانت فيه بمشهد من مسلسل "العتاولة" يجمع بين الفنان باسم سمرة والفنانة يسرا الجديدي وقالت: "مبروك الفنانة بلغتني بزواجها بعد انفصالي بشهرين، مبروك يا ميرو يا أبو العيال، جوازة ترفع الراس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها".

جيني كامل انفصلت عن الشاعر أمير طعيمة العام الماضي بعد زواج دام 15 عاما، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك وقتها: "تم الطلاق الرسمي وسيبقي أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله".



حقيقة عودة أمير طعيمة إلى جيني كامل

وقد نشرت الفنانة المعتزلة جيني كامل،منشور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" منذ أيام، توضح فيه حقيقة عودتها إلى طليقها أمير طعيمة، وكتبت :"للأسف لن يكون هناك رجوع وعندي الأسباب وأكيد هقولها، بما لا يتعارض مع تقديري الكبير للشاعر المُحترم ووالد أبنائي أمير طعيمة.. عذرًا أحتاج بضعة أيام للرد ولكم مني جزيل الشكر والمودة".

يذكر أن آخر أعمال الشاعر الغنائي أمير طعيمة كان تتر مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، والتتر غنته النجمة جنات، وهو من توزيع تميم وألحان محمد رحيم.

يسرا الجديدي فنانة تونسية دخلت عالم التمثيل عام 2023

- شاركت في مسلسل الأجهر بطولة الفنان عمرو سعد والذي عرض ضمن موسم رمضان 2023، وجسدت دور ياسمين الحوت ابنة ادهم الحوت والذي جسده الفنان خالد زكي

- شاركت في مسلسل العتاولة بطولة الفنان أحمد السقا، والذي عرض في دراما رمضان 2024، وجسد دور زوجة عيسى الوزان والذي جسد دوره الفنان باسم سمرة.

جيني كامل انفصلت عن الشاعر أمير طعيمة العام الماضي بعد زواج دام 15 عاما، وكتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك وقتها: "تم الطلاق الرسمي".

وكتب أمير طعيمة كلمات تتر مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته: آسر ياسين، وعائشة بن أحمد

