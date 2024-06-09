جنايات الإسكندرية تعاقب مزور الأوراق الرسمية 3 سنوات

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية،"م.ع.م"، متهم بتزوير المحررات الرسمية، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المخدر والكارنيهات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تزوير المحررات الرسمية

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 19555 لسنة 2021 جنح قسم شرطة النزهة بضبط وإحضار المتهم " م.ع.م" 56 سنة حلاق.

وتمكنت ضباط قسم مكافحة سرقة السيارات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث.

وبمناقشة المتهم وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم كارنيه باسم مستشار بمحكمة الاستئناف، وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تعارف أخرى باسم ذات المستشار، ورخصة قيادة باسم ذات المستشار منسوب صدورها لإدارة مرور المنوفية على غير الحقيقة.

وأدلى المتهم باعترافاتتفصيلية، إذ أقر باصطناع بطاقتى التعارف الكارنيهين ورخصة القيادة المزورة المضبوطة عن طريق آخرين لتسهيل من مروره من أكمنة الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.

وفي سياق منفصل كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بوفاة (3 أشخاص) داخل حفرة بعقار كائن بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين وجود حفرة (بعمق 13متر – أدوات حفر) وبداخلها (3 جثث) وبسؤال خفير خاص لدى مالك العقار المشار إليه قرر بأن مالك العقار إستعان به والمتوفين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل العقار وأضاف بأنه أثناء قيام المتوفين بأعمال الحفر والتنقيب بالحفرة المُشار إليها صعقهم التيار الكهربائى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك العقار وإعترف بإرتكاب الواقعة.

التحفظ على مضبوطات عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر

امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).