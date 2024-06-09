الأم وبناتها فى انتظار الأمل

وفاء سيد عبده مطلقة تركها زوجها منذ ثلاثة سنوات تاركاً لها حملاً ثقيلاً فى مواجهة متاعب الحياة وتربية البنات الأربعة «شروق» 14 سنة طالبة فى الصف الثالث الاعدادى و«شيماء» 12 سنة طالبة فى الصف السادس الابتدائى و«كريمة» 9 سنوات فى الصف الرابع الابتدائى و«نسمة» 6 سنوات والأسرة ليس لها أى مصدر رزق ثابت تعيش منه سوى معاش المطلقات 700 جنيه لا يكفى نفقات الحياة ومصروفات الأبناء وإيجار السكن 700 جنيه والأم ربة منزل.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على نفقات الحياة ومتاعب الحياة.