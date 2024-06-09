أنابيلا حداد مرآة موضة 2024 (صور)

أعتادت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية لتختار من بينها ما يميز إطلالتها مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.



وبدت أنابيلا هلال بإطلالة صيفية مواكبة لموضة ربيع وصيف 2024، حيث ارتدت توب مميز التصميم لا يحمل أى نقوش كشف عن نحافة خصرها، ونسقت عليه جيب طويلة بنقشة الزيبرا صممت من قماش الحرير لتخطف الأنظار ببساطة ذوقها ورقي إطلالتها.

وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية المواكبة لإطلالتها.



واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية للتناغم مع لون بشرتها الشقراء مع لون الكشمير في الشفاه.

ودائما ما تستعرض أنابيلا هلال أناقتها على طريقة عارضات الأزياء مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها ومثال تقتدي به فتيات وسيدات هذا الجيل.

أنابيلا هلال

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا (ولدت عام 2010)، ونادر جونيور (ولد عام 2011) وجولا رفقا (ولدت سنة 2014) و إيلي (ولد سنة 2017.