بالأسماء.. إصابة 15 شخصًا في حادث تصام ميكروباص بحاجز خرساني في المنيا

شهد طريق المنيا ، اليوم الأحد ، حادثًا مروعًا نتج عنه إصابة 15 شخصًا، بإصابات متفرقة بالجسم ، وذلك إثر تصادم ميكروباص بالحاجز الخرساني بكمين دمشير.

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إشارة من اللواء هشام رشاد حكمدار المديرية ، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق المنيا ، ودفعا الإسعاف سيارتها والدفاع المدني إلى موقع الحادث ، وبالمعاينة والفحص ، تبين اصطدام ميكروباص بالحاجز الخرساني بكمين دمشير.

وأسفر الحادث ، عن إصابة 15 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة ، و تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة في الجسم، بالإضافة ، إلى اشتباه بوجود حالات ارتجاج مُخّي ، وعلى الفور جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، إذ يخضعون حاليًا للمتابعة الطبية ، وضمت قائمة المصابين كل من ، فرحة سید محمد ، اسحاق حنا يواقيم ، رضا خليفه محمد ، هدير رمضان محمد ، ماريانا القس ارميا، غادة إبراهيم عبد الله، دعاء جمعه سطوحي ، أحمد جمعه سطوحي، صبحي شفيق جريس ، علي أحمد موسي، تبارك فرج تبارك ، يسرية نجاح قطب ، نورهان فاروق عثمان، حنان عثمان عزات، كريمة عبد المجيد أبو الليل، مليكة محمود علاء.

وتحررت عن الحادث المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث ، وتحديد أسبابه، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث، وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرور من قبل الوحدة المحلية بحضور عامر طه رئيس المركز.

وفي سياق آخر، استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، صباح اليوم الأحد، جثة هامدة لمسن، واثنان مصابيبن، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل، على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفى، مركز سمالوط غرب، فيما اصيب 2 آخرين بذات الحادث.

حيث تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا اخطارا من اللواء احمد الحينى، مساعده للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق المحيط بمدخل قرية كوم اللوفى مركز سمالوط غرب، اسفر عن مصرع مسن واصابة 2 آخرين.

انتقلت على الفور، قوة أمنية بمركز شرطة سمالوط غرب بقيادة العميد محمود الحلواني والرائد عبد الرحمن الغزاوي، وسيارات الاسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب تروسيكل يحمل 3 أشخاص من بينهما مسن يدعى " مفتاح محمد أحمد" 63 سنة يقيم بقرية ابو كيلانى، لفظ انفاسه الأخيرة على الفور، فيما اصيب 2 أخرين، وتم ايداع الجثة بالمشرحة وتم اجراء اللازم للمصابيين.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، وتم توقيع الكشف الطبي وثبت بالتقرير الطبي ان الوفاة نتيجة لحدوث نزيف بالمخ واشتباه مابعد الارتجاج ادت لوفاته، ولاتوجد شبهه جنائية فى الوفاة ، وامرت النيابة العامة، بتصريح دفن الجثمان، وتسليمه لاهليته، واغلق المحضر في ساعته وتاريخه.