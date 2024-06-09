بعد استقالة غانتس.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال الحكومة

اشاد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بقرار استقالة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قائلا إن الاستقالة مهمة وصحيحة وحان الوقت لاستبدال الحكومة الفاشلة.

وتقدم عضو مجلس الحرب بيني غانتس استقالته من الحكومة الإسرائيلية، قائلا إن الخروج من الحكومة قرار معقد ومؤلم و نترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل.

وأضاف غانتس في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، أن نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية

واشار الي انه قرر الانسحاب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعه من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي، مشيرا إلى أن نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي ولذا قررنا مغادرة حكومة الطوارئ.



واوضح غانتس، أنه يؤيد الصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها

ودعا غانتس، قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية

ووجه رسالة لعائلات الاسرى قائلا: إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكن من إعادة أبنائهم ولا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المختطفين.