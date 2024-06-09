محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لطريق محلة منوف

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرصه المستمر على المرور الميداني على مشروعات المحافظة للتأكد من كونها تتم طبقا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها،لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل اي عقبات قد تحدث بالتعاون والتنسيق بين كافه الجهات المعنية في هذا الشأن وتسخير جميع الإمكانات للانتهاء من المشروعات طبقا للجدول الزمنى المحدد لتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، جاء ذلك خلال جولته المسائية التي قام بها لمتابعة الموقف التنفيذي لطريق محلة منوف ومحور ام القرى وطريق المعامل.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بكورنيش محلة منوف والمقام على ترعة القاصد من كوبري قحافة حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم ومتوسط عرض الرصف 15 م بجانب الكورنيش بعرض 3 م والجانب الاخر 1.5م و تغطية المسقه المجاورة للطريق بطول 1300م منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد بطول 2 كم حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى تركيب أعمدة ديكوريه لإنارة المنطقة لتضيف لمسة جمالية للكورنيش.

واستمرت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في محور طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق "طنطا ـ السنطة" القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم، حيث يتم وضع طبقة. MCO تمهيدا لأعمال الرصف.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد الأعمال الجارية بمحور أم القرى بحي ثان طنطا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية و يعد المحور من المحاور المرورية الهامة التي يتم تنفيذها بالمحافظة لربط كورنيش الغفران بحي ثان طنطا بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 750م وعرض 18 م وارصفة 1.5 متر من الجانبين.