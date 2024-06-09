أبرزها الموز والتوت.. 5 فواكه تساهم في خفض ضغط الدم

يجب على المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم اتباع توصيات الأطباء بدقة فيما يتعلق بتناول الأدوية، وإليكم 5 فواكه تعمل أيضًا على خفض ضغط الدم.

الموز غني بالبوتاسيوم، ونقص هذا المعدن هو أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك، يقلل البوتاسيوم من الآثار الضارة الناجمة عن زيادة الصوديوم عن طريق العمل كعامل مدر قوي للبول. وبالتالي، فإنه يقلل من ضغط الدم مرة أخرى.

تحتوي بعض أنواع التوت، بما في ذلك التوت والفراولة والكشمش، على البوتاسيوم والأنثوسيانين، وهي مكونات الفلافونويد وبمساعدتهم، يتم تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم، ويتم تقليل ارتفاع ضغط الدم.

تأكد من إدراج الأفوكادو في نظامك الغذائي، فهو يحتوي أيضًا على البوتاسيوم، الذي ينظم مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم ويحتوي الأفوكادو أيضًا على قلويد دهني يسمى الأفوكادين، وهو فعال جدًا في خفض ضغط الدم المرتفع.

تحتوي البابايا على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذه الفاكهة غنية أيضًا بالفلافونويد، والتي لها تأثير إيجابي على مكافحة أعراض ارتفاع ضغط الدم.

تكتمل قائمتنا بالفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون ولديهم الكثير من البيوفلافونويد والمغذيات النباتية. تحتوي ثمار الحمضيات على مستويات متزايدة من البوتاسيوم والفيتامينات والألياف الغذائية. لا توفر هذه الفاكهة فوائد مضادة للالتهابات فحسب، بل تقلل أيضًا من مستويات الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار. ويجعل هذا القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

يُقاس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي) وتُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى.

تقسم الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية ضغط الدم إلى أربع فئات عامة ويصنّف ضغط الدم المثالي بأنه ضغط الدم الطبيعي.

في حال لم يُعالَج ارتفاع ضغط الدم، فإنه يزيد من احتمال التعرّض للإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية ومشكلات صحية خطيرة أخرى، لذلك من الضروري قياس ضغط الدم مرة على الأقل كل عامين بدءًا من عمر 18 عامًا، وقد يتطلب بعض الأشخاص قياس ضغط دمهم بوتيرة أكبر.