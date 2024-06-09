علاقة غير شرعية السبب .. مقتل سائق وإلقاء جثته في مصرف على يد شقيقين بالمنوفية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، لغز العثور على جثة سائق داخل مصرف بمحافظة المنوفية، وتبين بأن شقيقين وراء ارتكاب الواقعة انتقامًا منه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.



مقتل سائق وإلقاء جثته فى مصرف على يد شقيقين بالمنوفية



تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد ورود بلاغ من الأهالي يفيد العثور على جثمان شاب داخل مصرف محلة سبك، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وكشف الفحص، أن الجثمان لشاب يدعى «م. م.ج » 31 عاما مقيم بقرية الخور التابعة لمركز أشمون، سائق توك توك وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتوصلت تحريات المباحث الى أن وراء الواقعة شقيقين قاما باستدراج سائق التوك توك والتعدى عليه وقتله وإلقاء الجثة فى المصرف، وإضرام النيران فى المركبة التوك توك.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية، القى القبض على المتهمين وبمواجتهما إعترفا بارتكاب الواقعة انتقامًا منه لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجة المتهم الأول، فاتفقا فيما بينهما على قتله انتقامًا منه.

وأرشدا عن السلاح المستخدم في الحادث وأنهما أشعلا التوكتوك الخاص بالمجني عليه وألقيا الجثمان بعد قتله في المصرف، وفرا هاربين من المكان إلى أن تم ضبطهما.

وأوضح المتهم الأول، بأن المجنى عليه كان يرتبط معه بعلاقة صداقة وخان العيش والملح بينهما وأقام علاقة غير شرعية مع زوجته، فاشترك مع شقيقه فى قتله والتخلص منه.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بحبس المتهمين.

١٢يونيو ..محاكمة مساعد مقاول ونجار، لاتهامهم بقتل شخص بشبرا الخيمة

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، جلسة 12 يونيو الجاري، محاكمة مساعد مقاول ونجار، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لسماع مرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1693 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 124 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يوسف ع ط"، 16 سنة، مساعد مقاول، و"محمد خ أ"، 44 سنة، نجار، مقيمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 23 / 1 / 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "علي عادل عبد العال".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، وعلى إثر خلافات سابقة، أعد المتهم الأول أداة بطشه - سكين - وتوجه إلى حيث أيقن تواجده وأشهر سلاحه المار بيانه، ففر المجني عليه هارباً خوفاً من بطش المتهم، إلا أن المتهم الثاني عرقله وأسقطه أرضاً وقيده لشل حركته ومقاومته، فسدد الأول له عدة طعنات مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.