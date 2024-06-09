عاجل
عاجل.. بيني غانتس يستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي
الأحد 09 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين

دولة فلسطين
دولة فلسطين

نظم اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، بالتعاون مع الأمانة العامة للاتصال المؤسسي في رابطة العالم الإسلامي، اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، المنتدى الإعلامي الدولي "الإعلام والحق الفلسطيني: خطوات عملية للبناء على مبادرات الاعتراف بفلسطين"، بهدف مناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون الإعلامي الدولي بشأن دعم الاعتراف بدولة فلسطين.

txt

فلسطين: 4 إصابات بالرصاص خلال اقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال لبلدة عوريف جنوب نابلس

txt

طهران تتقدم بتسعة مقترحات عملية لدعم فلسطين

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أنه شارك في المنتدى منظمة التعاون الإسلامي والأجهزة التابعة لها، وممثلو وسائل الإعلام في الدول الأوروبية التي اعترفت رسميا بفلسطين، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام والاتحادات الإعلامية الدولية، وقيادات دينية، وشخصيات فكرية وثقافية.

وناقش المنتدى عددا من المحاور، من بينها خطوات عملية لتعزيز التعاون الإعلامي الدولي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين من خلال تعزيز التبادل الإخباري، ودعم حق الصحفيين في الوصول إلى مناطق الصراع في الأراضي الفلسطينية وضمان سلامتهم أثناء أدائهم لعملهم، كما تناول سبل تعزيز نشر المصطلحات الإعلامية التي تسهم في دعم حق الشعب الفلسطيني والمستندة إلى القانون الدولي، وتجنب المصطلحات المغلوطة التي تشوه قضيته أو تسعى إلى الانتقاص من إنسانيته وحقوقه المشروعة كأي شعب آخر حول العالم.

وبحث المنتدى دعم "صحافة السلام" والتأكيد على ما تسعى إليه هذه الصحافة من مواجهة التحيز للعنف في التغطيات الإخبارية، والعمل على تقديم محتوى صحفي يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي ويشجع على حل الأزمات، وليس مفاقمتها.

واستعرض المنتدى نماذج عملية من أداء الصحفيين الفلسطينيين والدوليين وتضحياتهم في سبيل تقديم تغطية حية ومهنية للأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

مواد متعلقة

طهران تتقدم بتسعة مقترحات عملية لدعم فلسطين

فلسطين تدعو إلى جلسة لمجلس الأمن لبحث مجزرة النصيرات

الرئيس السيسي: فلسطين صلب قضايا المنطقة (شاهد)

خارجية فلسطين: إدراج إسرائيل على قائمة العار يساهم في توفير الحماية لأطفال شعبنا

أسد فلسطين صاحب “الصورة الأيقونية” يظهر ويوجه رسالة لإسرائيل.. فيديو

ماكرون: الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين
الجريدة الورقية