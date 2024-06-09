بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين وأماكن الشقق.

وتكون أماكن شقق سكن لكل المصريين في أكتوبر الجديدة- 15 مايو- بدر- العبور الجديدة-برج العرب- حدائق العاصمة- سوهاج الجديدة- أسيوط الجديدة.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين:

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

- تقديم قسيمة الزواج.

- تقديم شهادة ميلاد الأولاد.

- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

- إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك.

- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا).

أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد:

- يتم تحديد الأسعار وفق المدينة المطروح بها الوحدات.

- يتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين 350 ألفا و430 ألف جنيه والمقدم 25 ألف جنيه.

- إتاحة الوحدات بفترات سداد حتى 20 عامًا حسب سن المتقدم.

- يتم دراسة إتاحة مجموعة من النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بين 75 و90 مترًا مربعًا.

- تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.

- سيتم تخصيص بعض الوحدات في توقيت أقل من المدة المحددة كونها وحدات منفذة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

- تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.