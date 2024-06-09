الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين
بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين وأماكن الشقق.
وتكون أماكن شقق سكن لكل المصريين في أكتوبر الجديدة- 15 مايو- بدر- العبور الجديدة-برج العرب- حدائق العاصمة- سوهاج الجديدة- أسيوط الجديدة.
الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين:
- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
- تقديم قسيمة الزواج.
- تقديم شهادة ميلاد الأولاد.
- تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.
- إذا كان المتقدم متزوجا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد بذلك.
- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.
- تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا).
أسعار وحدات سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد:
- يتم تحديد الأسعار وفق المدينة المطروح بها الوحدات.
- يتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين 350 ألفا و430 ألف جنيه والمقدم 25 ألف جنيه.
- إتاحة الوحدات بفترات سداد حتى 20 عامًا حسب سن المتقدم.
- يتم دراسة إتاحة مجموعة من النماذج السكنية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بين 75 و90 مترًا مربعًا.
- تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا من تاريخ التخصيص.
- سيتم تخصيص بعض الوحدات في توقيت أقل من المدة المحددة كونها وحدات منفذة.
بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.
- تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).
- تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.
بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
- تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.