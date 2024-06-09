زراعة الغربية تعقد ندوة إرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة

عقدت اليوم ندوة إرشادية للحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة ( مكافحة دودة الحشد الخريفية)و ذلك في إطار سلسلة من اللقاءات والندوات التى تعقدها مديرية الزراعة بالغربية، وبالتعاون مع كلية الزراعة جامعة طنطا.

وذلك بمركز السنطة تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حيث تناولت الندوة الحديث عن دودة الحشد الخريفية التى تصيب الزراعات القائمة وعلى رأسها محصول الذرة ، و تقديم الدعم الفني للمهندسين الزراعيين و المزارعين والمشتغلين في مجال المبيدات والمكافحة الحيويه .

وتناول الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية شرح لسلوك هذة الافة الخطيرة ، والتعريف بدودة الحشد الخريفية ودورة حياتها وأسباب خطورتها على المحاصيل ، ونسبة الفقد في النبات ، وفراشة الدودة لها القدرة على الهجرة حيث يمكنها أن تطير وتقطع مسافة ١٠٠ كيلو متر في الليلة الواحدة، وتسبب خسائر للمحاصيل طبقا لشدتها وخصوصا في محصول الذره الشاميه

وأشار ابوشادى إلى أن ، الحشرة لها القدرة على تدمير المحاصيل في حالة عدم السيطرة عليها ومكافحتها، موضحا أنه سميت بدودة الحشد لزحفها أحيانا في مجموعات من حقل مصاب إلى آخر ، وسميت بالخريفية لأنها تنشط في فصل الصيف والخريف وتتوقف إصابتها في الشتاء البارد، لكن إصابتها للمحاصيل في دول أفريقيا تمتد طوال العام نظرا لدفء المناخ ، وتناولت ايضاطرق الفحص النباتي لاستكشاف الحشرة وضرورة الفحص المبكر للعوائل النباتية ، والإجراءات الواجب اتباعها عند فحص وأنسب توقيت للتدخل بالمكافحة، كما تم عرض وسائل المكافحة المتكاملة من وسائل زراعية بالإضافة إلى استخدام المكافحة الحيوية والمركبات الميكروبية واستخدام المكافحة الكيماوية بالمركبات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

واوصى وكيل زراعة الغربية برفع الوعى لدى المزارعين بخطورة دودة الحشد الخريفية والاضرار التى قد تتسبب عنها وكيفية إدارة الآفة ومجابهتها بعمل ندوات لتوعية المزارعين بخطورة هذه الحشرة والمرور الدائم على الزراعات القائمة لأخذ الاحتياطات التامة لمجابهتها.



يأتي تلك الندوة فى اطار توجيهات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى ،الدكتور احمد رزق رئيس الاداره المركزيه لمكافحه الافات، و بحضور الدكتور عادل هلال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام البعلي ، أستاذ الإرشاد الزراعي، والدكتور السيد الصعيدي ، أستاذ المحاصيل المتفرغ، والدكتور ناصر كمال استاذ الأراضي، والدكتور محمد الغنيمى مدير المحطة الإقليمية لوسط الدلتا بالجميزة ،والدكتوره ايمان مصطفى منسق الفرق الارشادية بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية.

والدكتوره إيناس المنوفي أستاذ الحشائش بالجميزة، والمهندس السيد سيف مسؤل الذرة بإرشاد المديرية، والمهندس وليد إبراهيم أبوسرية مديرإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى، والمهندس اشرف زهرة مدير الإدارة الزراعية بمركز السنطة ومسؤل قسم الإرشاد الزراعى والمكافحة بالإدارة الزراعية ومزارعى الناحية

وفى نهاية الندوة تم الرد على استفسارات الحضور.