عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، عامل بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، وبراءة آخر، لاتهامهما بالشروع في قتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الحبس عامين لعامل وبراءة آخر لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29247 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4053 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد إ ع"، 19 سنة، عامل، و"إسلام س ر"، 21 سنة، عامل، مقيمان أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 28 / 10 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرعا في قتل المجني عليه محمد خالد عاشور حسين عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وتابع أمر الإحالة، ان المتهم بيتا النية وعقدا العزم علي إزهاق روح المجني عليه، على إثر خلافات سابقة فيما بينهم، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وتربصا به في المكان الذي أيقنا سلفاً مروره به، فقاما باستيقافه وتعدوا عليه مستخدمين السلاح الأبيض موضوع الاتهام الثاني، فأحدثوا إصابته في أماكن متفرقة من جسده، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، كما حازا وأحرزا سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

كما محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة مساعد مقاول ونجار، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لجلسة 12 يونيو الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1693 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 124 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "يوسف ع ط"، 16 سنة، مساعد مقاول، و"محمد خ أ"، 44 سنة، نجار، مقيمان دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لأنهما في يوم 23 / 1 / 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "علي عادل عبد العال".

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم على ذلك، وعلى إثر خلافات سابقة، أعد المتهم الأول أداة بطشه - سكين - وتوجه إلى حيث أيقن تواجده وأشهر سلاحه المار بيانه، ففر المجني عليه هارباً خوفاً من بطش المتهم، إلا أن المتهم الثاني عرقله وأسقطه أرضاً وقيده لشل حركته ومقاومته، فسدد الأول له عدة طعنات مستخدما السلاح المار بيانه استقرت بصدره قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.