7 آلاف و292 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بابوتشت

أنهت إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، استعداداتها لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة، والذي من المقرر أن يبدأ غدا الإثنين 10 من يونيو 2024، بأداء الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وقال المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة، إن إجمالي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، ممن يحق لهم دخول الامتحان 2919 طالبا وطالبة موزعين علي 7 لجان امتحانية بعدد من مدارس مدينة وقري أبوتشت.

وأوضح مدير عام الإدارة أنه جرى تجهيز اللجان بالأثاث المناسب والكافي لطلاب المرحلة الثانوية حرصا على توفير الراحة للطلاب وتجهيز كافة اللجان بالمراوح، وذلك بعد التأكد من سلامة تركيبها وتأمينها لضمان التهوية الجيدة للطلاب أثناء الامتحانات مؤكدا انه تم توزيع كافة خطابات الانتداب للسادة المكلفين بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة بابوتشت.

مشيرا الي انه تم عمل كردون أمني بمحيط اللجان وبوابة لدخول الطلاب والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية لتقديم الدعم اللازم للخروح بالعملية الامتحانية علي اكمل وجه.

وأضاف مدير عام الإدارة أنه تم الانتهاء من تجهيز 3 استراحات بمدينة وقرى ابوتشت حيث جري تجهيز 2 استراحة لاستقبال النزلاء من المعلمين والعاملين "رجال" ،و 1 أستراحة لاستقبال المعلمات " السيدات "من المكلفات بأعمال امتحانات الثانوية العامة بمدارس إدارة ابوتشت التعليمية مع تزويد الاستراحات الثلاث بكل سبل الإعاشة اللازمة و اللائقة بالنزلاء من المعلمين والمعلمات.

وأكد قاصد علي أنه جري تشكيل غرفة عمليات فرعية بالإدارة، متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات علي مدار الساعة وتذليل اي صعوبات او مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

من جهته أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية أنهت استعدادتها الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة والتي ستبدأ يوم الإثنين القادم الموافق 10 يونيو 2024 ، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات التى توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام 17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة حيث يؤدى الإمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية جاء ذلك خلال الأجتماع الذى عقده الدكتور محمد السيد اليوم السبت مع رؤساء اللجان ورئيس غرفة العمليات المشكلة لامتحانات الثانوية العامة، وأعضاء اللجنة الثلاثية و لجنة الاستراحات وبحضور الدكتور وائل النجمي مدير عام إلتعليم العام واحمد زين الموجه العام المالي والإداري وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

كما أكد وكيل الوزارة ان مديرى الإدارات التعليمية تم توجيههم على القيام بكل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم وكذلك تفعيل غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمشاركة كافة الجهات القائمة على متابعة سير الإمتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على حظر الدخول بالهاتف المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين وعدم السماح بدخول اللجان الا المسموح لهم قانوناً ، واقتصار مهمة المكلفين بتنظيم الطلاب على التواجد خارج اللجنة.