زواج أمير طعيمة من يسرا الجديدي| طليقته تكشف مفاجأة صادمة (صور)

تسبب جيني كامل طليقة الشاعر أمير طعيمة، في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي جعلتها تتصدر التريندات، إذ أعلنت زواج طليقها بعد شهرين من انفصالهما وتسبب الأمر في صدمة الجماهير خاصة أن زوجته الجديدة هي من ابلغتها بالخبر.

زواج أمير طعيمة

زواج أمير طعيمة من بطلة مسلسل العتاولة

نشرت جيني كامل منشور عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أعلنت فيه زواج طليقها أمير طعيمة من الفنانة يسرا الجديدي، حيث كتبت ":مبروك يا ميرو يا أبو العيال جوازة ترفع الرأس، الفنانة اتصلت بيا وبلغتني بنفسها".

طليقة أمير طعيمة

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات الداعمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كالأتي، " انتي محترمه وجدعه وبنت أصول وعلشان كده ربنا هيعوضك قوى قوى"، " فنانه ايه هى مين دى اصلا"، "مين هي اساسا"، " هو اللي خسران يا چيني خسران ام وزوجة جدعة وقفت معاه في الوحش قبل الحلو ربنا يكتبلك الخير كله حبيبتي عشان انتي تستاهلي كل خير".

زواج أمير طعيمة

زواج أمير طعيمة

طليقة أمير طعيمة تثير الجدل.. سمها هيقضي عليا

أثارت السيدة جيني كامل جدل كبير خلال الأونة الأخيرة، حيث وجهت رسالة غامضة لإحدى الشخصيات وصفتها بالحية ولكن لم تذكر من تقصد بحديثها.

كتبت طليقة أمير طعيمة :" للأسف الشديد وأنا بقول كده وأنا في قمة الحزن المرحلة الجاية مش عارفة هتكون نهايتها ايه بس الأكيد انه خسارة أبشع بكتير من خسارة هدم منزل الأصدقاء القريبين ورفقاء سنوات النجاح وغيره ما أسمعش حد منكم يرجع يقولي ما قولتيش ليه قبل ما تردي على اللي حصل".

وتابعت طليقة أمير طعيمة :" لأ أنا بقول هرد وبكل شموخ والعواقب للأسف الشديد حتي لو في صالحي هي خسارة وحتي لو لصالح الطرف الاخر فهي خسارة مهما كسبنا محدش بيدخل السكة دي وبيكسب لأنها مقبرة عشرة سنين بس معنديش حل تاني وخصوصًا لو فيها حية سمها هيقضي عليا فأكيد هقطع رأسها وذيلها".

طلاق أمير طعيمة وجيني كامل

أعلنت جيني كامل في وقت سابق طلاقها بشكل رسمي من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: تم الطلاق الرسمي وليس أنفصال وسيبقى أمير والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله.

