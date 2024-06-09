حضري بيتزا بالفاهيتا وتمتعي بمذاق لذيذ

معجنات الـ بيتزا تُعتبر من الأطباق الشهية والمحبوبة حول العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من النكهات والمكونات التي تُمكنك من استكشاف الإبداع في المطبخ، ومن بين تلك المبتكرات تأتي بيتزا بالفاهيتا لتجمع بين مذاق البيتزا اللذيذ ونكهة الفاهيتا الرائعة والمميزة.

إذا كنت تبحث عن طريقة جديدة ومثيرة لتحضير البيتزا في المنزل، فإليك وصفة البيتزا بالفاهيتا التي ستأسر حواسك بمذاقها الرائع، مع مزيج من الدجاج المشوي والفلفل والبصل والجبن اللذيذ، ستكون هذه البيتزا خيارًا مثاليًا لوجبة شهية وممتعة لك ولعائلتك.

بيتزا بالفاهيتا

طريقة عمل بيتزا بالفاهيتا

المكونات:

- عجينة بيتزا جاهزة أو يمكنك استخدام عجينة بيتزا محضرة في المنزل

- صلصة الطماطم

- جبن موتزاريلا مبشورة

- دجاج مشوي مقطع إلى شرائح أو قطع صغيرة

- فلفل حار مقطع إلى شرائح

- فلفل أخضر مقطع إلى شرائح

- بصل أحمر مقطع إلى شرائح

- ذرة معلبة

- بهارات الفاهيتا (شطة، ملح، فلفل أسود، كمون، ثوم مطحون)

- كريمة الطهي (اختياري)

الطريقة:

1. سخّن الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية.

2. قم بتمدد عجينة البيتزا في صينية فرن مغلفة بورق الخبز.

3. قم بتوزيع صلصة الطماطم على سطح العجينة.

4. زين البيتزا بالجبن الموزاريلا.

5. قم بتوزيع شرائح الدجاج المشوي فوق الجبن.

6. أضف شرائح الفلفل الحار، والفلفل الأخضر، والبصل الأحمر، وحبوب الذرة.

7. رش بهارات الفاهيتا فوق الحشوة حسب الرغبة.

8. ضع البيتزا في الفرن المُسخن مُسبقًا واخبزها لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتحمّر الجبن وتصبح العجينة ذهبية اللون.

9. بمجرد أن تنضج البيتزا، قم بإخراجها من الفرن واتركها لتبرد قليلاً قبل التقطيع.

10. قطع البيتزا وقدمها ساخنة مع الكريمة المخفوقة إذا رغبت في ذلك.