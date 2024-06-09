الشرقية: 149 لجنة امتحانية تستقبل51 ألف طالب في امتحانات الثانوية العامة

اطمأن الدكتور ممدوح محافظ الشرقية، من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتهاء المديرية من استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024 م، والمقرر انطلاقها غدا الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024 م في مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا)، حيث يؤدي الامتحان51668 طالب وطالبة موزعين على عدد 149 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق دائرة المحافظة.

وكان محافظ الشرقية قد اعطى توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التعليمية؛ لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ورفع الاشغالات وإزالة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة كافة المرافق بجميع للجان الامتحانية، وتزويدها بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، والانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية، والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

كما وجه بالتنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية، ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر.

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض والأوبئة بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات، مع الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة، وعلى تواصل دائم مع المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى المراكز لمتابعة أعمال الإمتحان، واتخاذ اللازم في حال حدوث أي مشكلة والعمل على حلها فوراً، بجانب تشكيل لجان للمرور على المدارس للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علة النظافة العامة، وتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق، يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، مع توفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ، بجانب الانتهاء من تجهيزات الاستراحات وتوفير كل سبل الراحة لإستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لإعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مناشدا وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.