البابا تواضروس الثانى يزور إيبارشية الفيوم وأديرتها

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد دير القديس الأنبا أور أسقف الفيوم، وذلك في إطار زيارته الرعوية لإيبارشية الفيوم وأديرتها والتي بدأها صباح اليوم، بمناسبة تذكار نياحة شفيع الفيوم، القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة (١٨٨١ - ١٩١٤) والذي تحتفل به الكنيسة القبطية غدًا الاثنين.

وصلى قداسة البابا صلاة الشكر ثم استمع لشرح لمراحل العمل بالدير قدمه الراهب القس تيموثاوس النقلوني المشرف على تأسيس الدير، الذي أشار إلى أن الدير يجري بناؤه على طراز الأديرة القبطية القديمة، حيث استخدم فيه الطوب الأحمر، الذي تم شراؤه من البيوت القديمة التي يتم هدمها.

تدشين كنيسة الأنبا ابرام..

وأبدى قداسة البابا إعجابه بالنمط المعماري للدير، مثنيًا على الجهد الكبير الذي بُذِل في إنشائه. وتفقد قداسة البابا معالم الدير، وقدم التحية لكل العاملين فيه.

ويقوم قداسة البابا تواضروس صباح غدا الاثنين بتدشين كنيسة القديس الانبا ابرام فى العزب ويرافقه خلالها الانبا ابرام مطران الفيوم والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقد بدأ البابا تواضروس زيارته الفيوم اليوم الأحد وتستمر لمدة يومين.

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