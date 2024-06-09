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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل تونس أمام ناميبيا في تصفيات المونديال.. المثلوثي أساسيا

المثلوثي
المثلوثي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منتصر الوحيشي تشكيل نسور قرطاج استعدادا لمواجهة ناميبيا، المقرر له بعد قليل في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتقام على ملعب أورلاندو في جنوب أفريقيا.

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ويعتلي منتخب تونس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط بعد خوضه 3 مواجهات، حقق فيهم العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات ويسعى للفوز على منافسه المباشر من أجل تعزيز صدارته، حيث يقع ناميبيا في المركز الثاني بـ 7 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في آخرى دون تلقي خسارة.

ويطمح ناميبيا في الفوز على نسور قرطاج من أجل انتزاع مركز الصدارة من منتخب تونس، حال تحقيق الثلاث نقاط أمامه.

ويتواجد حمزة المثلوثي لاعب الزمالك أساسيا في تشكيل تونس، فيما يأتي سيف الدين الجزيري خارج القائمة للإصابة.

تشكيل منتخب تونس أمام ناميبيا: 

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد 
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي العابدي
خط الوسط: إلياس سخيري – غيلان الشعلالي – إلياس عاشوري
في خط الهجوم: إلياس سعد – حمزة رفيعة – هيثم الجويني 
 

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