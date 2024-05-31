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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جمال بلماضي يكشف حقيقة إقترابه من منتخب تونس

جمال بلماضي
جمال بلماضي

كشف الجزائري جمال بلماضي حقيقة ماتردد خلال الأيام الماضية عن إقترابه من تولي مهمة تدريب المنتخب التونسي الأول خلال الفترة المقبلة.

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وقال جمال بلماضي في تصريحاتت نقلها موقع “ le 360” المغربي: “ لم يحدث أي تواصل معي من جانب الإتحاد التونسي لكرة القدم، لكن لدي بعض العروض الأخرى ”.

وأضاف: “ وصلتني عروض من الدوري السعودي وكذلك من الدوري القطري، في الوزقت الحالي أدرس هذه الأمور لإتخاذ القرار المناسب في الفترة المقبلة ”.

وكان جمال بلماضي قد رحل عن تدريب المنتخب الجزائري عقب إخفاقه في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيره وخروجه من الدور الأول للبطولة.

في المقابل يواصل الإتحاد التونسي بحثه عن مدير فني أجنبي جديد لقيادة نسور قرطاج خلال الفترة المقبلة بعد تعثر المفاوضات مع البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

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