الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحرس التونسي الوطني يحبط عمليتي لاجتياز الحدود البحرية

الحرس التونسي الوطني
الحرس التونسي الوطني

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الأحد إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية بمنطقتي سوسة والمنستير.

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وأوضح الحرس الوطني  في بيان لها ـ أن وحدات الحرس الوطني في صفاقس تمكنت أيضا من ضبط 5 من منظمي ووسطاء عمليات الهجرة غير الشرعية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم،كما تم التحفظ على المعدات التي تم استعمالها.

 

وعلى صعيد متصل ، قامت قوات مشتركة بين مختلف اختصاصات منطقتي الحرس الوطني بالمنستير بضبط 4 أشخاص أحدهم صدر في شأنه 15 حكما قضائيا إثر ثبوت تورطهم في تنظيم عمليات إجتياز للحدود البحرية.

البحرين تدين الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات في قطاع غزة

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها بشدة للاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، أغلبهم أطفال ونساء، باعتبارها انتهاكا صارخا للمواثيق الحقوقية والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم والأعراف الإنسانية كافة.

وجددت الوزارة - بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم الأحد دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي، لاسيما أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل لضمان الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وفرض تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام ودون عوائق.

كما دعت إلى تغليب الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة والمستمرة منذ أكثر من 8 شهور، وإحياء مفاوضات السلام العادل والشامل، بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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