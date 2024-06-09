ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الهندية لولاية ثالثة

أدى ناريندرا مودي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الهندية لولاية ثالثة على التوالي، بعد أن فاز حزبه الحاكم "بهاراتيا جاناتا" في الانتخابات العامة الأخيرة.

وذكرت شبكة "إنديا تي في" الهندية، اليوم الأحد، أن مراسم حلف اليمين الدستورية جرت في قصر "راشتراباتي بهافان" الرئاسي في العاصمة الهندية نيودلهي أمام رئيسة البلاد دروبادي مورمو، وفي حضور قادة من الدول الصديقة للهند، من بينهم رئيس جزر المالديف محمد مويزو، ورئيس سيشيل أحمد عفيف، والرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينج، ورئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، ورئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال "براتشاندا"، ورئيس وزراء دولة موريشيوس برافيند كومار جوجنوث، ورئيس وزراء دولة بوتان تشيرينج توبجاي.

ويعد مودي هو ثاني رئيس وزراء في تاريخ الهند يتولى المنصب لثلاث فترات متتالية بعد رئيس الوزراء الأسبق جواهر لال نهرو، الذي فاز في الانتخابات العامة في الأعوام 1952 و1957 و1962.