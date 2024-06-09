محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال شركة مياه الشرب وتوفير المياه للزراعات

في اطار المتابعة المستمرة لكافة الانشطة والمشروعات علي أرض المحافظة، عقد اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم، لمتابعة أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والعميد عماد فكري نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وممثل الشركة القائمة بأعمال الزراعة والتجميل بشرم الشيخ، والمعنيين.

تناول الاجتماع متابعة موقف انشطة واعمال الشركة علي أرض المحافظة، وكذا الاستعدادات لاستلام محطة تحلية مياه الشرب بطابا بطاقة 5000 م3/ يوم، بالإضافة لمتابعة موقف قطع الغيار اللازمة للصيانة الدورية للمحطات والشبكات بالشركة.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف توفير مياه الشرب اللازمة للزراعات والمساحات الخضراء بشرم الشيخ.

وشدد المحافظ علي اجراء اعمال الري والصيانة الدورية للمساحات الخضراء والزراعات وتغيير النباتات التالفة اولا باول والحفاظ علي المظهر اللائق المبهج لشرم خاصة خاصة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، واستقبال شرم الشيخ لزوارها خلال تلك الفترة.