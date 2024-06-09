أمناء بيت العائلة المصرية بأسيوط يجتمع لمناقشة المشروعات المستقبلية

عقد مجلس أمناء هيئة بيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط ، اجتماعا لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ، وبحث تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية وحملات التوعية بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية .. جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء هيئة بيت العائلة المصرية .

واستعرض الشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لهيئة بيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط ملخصا لما تم من أنشطة وفعاليات ومبادارت خلال الشهور الماضية والتي تمت بالتنسيق مع العديد من الهيئات منها مبادرة مع كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط ، ومبادرة أخري تحت شعار أنا ضد الثأر بالتنسيق مع مؤسسة واقع تاني والتي جري فيها تدريب قيادات مجتمعية وشباب وفتيات وجدات لما لهن من تأثير في قضايا الثأر بالقري الأسيوطية.

كما تم عرض أنشطة اللجان داخل هيئة بيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط ، حيث تم إطلاع مجلس الأمناء بما نفذته لجان الشئون الدينية والتعليم والشباب والإعلام و الطواريء التنفيذية والثقافة الأسرية ، وتوجيه التهنئة لأعضاء مجلس الأمناء المنضمين الجدد .

وأوضح أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط أن بيت العائلة هيئة وطنية تسعي إلي تعزيز أواصر الوحدة الوطنية والسلام المجتمعي ، ونشر قيم التعايش المشترك والحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها، واستعادة القيم العليا الإسلامية والقيم العليا المسيحية، والتركيز على القيم المشتركة للعمل على تفعيلها.

كما تم إلقاء كلمات من فضيلة الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي رئيس لجنة الشئون الدينية ، كما تحدث أيضا خلال اللقاء القس عاموس بسطا، الأمين العام المساعد لبيت العائلة بأسيوط ، كما طرح أعضاء مجلس الأمناء عددا من الأفكار لمبادرات ومشروعات مجتمعية لتنفيذها خلال الفترة المقبلة .

يشار إلي أنه تم إنشاء بيت العائلة المصرية بأسيوط، عام 2011 ، بقرار من رئيس مجلس الوزراء برقم 1279، ونص القرار علي أن "بيت العائلة المصرية يهدف إلي الحفاظ علي النسيج الواحد لأبناء مصر وله من أجل تحقيق هذا الهدف الاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة وتقديم مقترحاته وتوصياته إليها، وعقد المؤتمرات واللقاءات في جميع المحافظات".