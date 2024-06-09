ريال مدريد يحسم صفقة فيرتز.. وبرشلونة يرفض الاستسلام

اقترب نادي ريال مدريد من التوقيع مع الموهبة الألمانية فلوريان فيرتز نجم فريق باير ليفركوزن بعد التوصل لاتفاق مع اللاعب.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن هناك إتفاقية بين ريال مدريد وفيرتز للإنتقال لريال مدريد في 2025، مضيفة أن اللاعب يملك اتفاقية مع ليفركوزن للاستمرار لعام آخر قبل الانتقال للملكي.



وتابعت التقارير أن مستقبل مدربه تشابي الونسو لا علاقة له بمستقبل فلوريان فيرتز، إذ أكدت أنه لا توجد أي علاقة بين مستقبل تشابي الونسو ومستقبل اللاعب الألماني.



وأضافت أن حقيقة وجود تواصل يومي بينهما لا تعني أنهما يقرران مستقبلهما يدا بيد. فهما يتفهمان أنهما في وظيفتين مختلفتين ولا علاقة لهما ببعضهما البعض.



لكن أكدت التقارير الإسبانية أن نادي مهتم أيضًا بفلوريان فيرتز لكن هذا لا يعتبر مشكلة في ريال مدريد، مضيفة أن الملكي يعمل على صفقة فيرتز منذ أشهر.



وواصلت أن الوكلاء الذين قالوا منذ أشهر بـأن مبابي سينتهي به الأمر في ريال مدريد يقولون نفس الشيء على فيرتز، ولفتت إلى أن صفقة فيرتز، ستكلف الملكي 150 مليون يورو.



وأشارت إلى أن ريال مدريد لا يشعر بالقلق من تواجد برشلونة أيضًا في السباق، ومن المنتظر أن يكون بين القطبين سباق على ضمه فيرتز في صيف 2025.



وأضافت أن برشلونة يضعه هدفًا أولًا في حال تحسن الوضعية الاقتصادية بعد عام، ويلعب بورقة أن اللاعب مشجع لـ البارسا منذ طفولته ويرى النادي الكتالوني أن تراكم النجوم في ريال مدريد قد يُبعده عن اختيار الملكي.

