مستشفى العودة يستقبل 6 شهداء و22 جريحا جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات

ذكر إعلام فلسطيني بأن مستشفى العودة يستقبل 6 شهداء و 22 جريحا جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الأونروا: الظروف المعيشية في غزة تزداد تعقيدًا جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل





وفي سياق متصل، قالت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إيناس حمدان، إن الظروف المعيشية تزداد تعقيدا في قطاع غزة، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وأشارت حمدان في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد إلى أن العراقيل لا تزال توضع أمام دخول المساعدات؛ على خلفية قلة دخولها عبر معبر كرم أبو سالم.



وشددت على أن "المرضى يموتون بصمت؛ بسبب عدم وجود الأدوية في مستودعات المراكز الصحية والصيدليات، كما أن مساحة العمل تتقلص لنا بشكل كبير نظرا للعراقيل الإسرائيلية"، موضحة أن "هناك مطالبة من الأونروا ومؤسسات أخرى بمحاسبة القوات الإسرائيلية على انتهاكاتها في غزة".



ولفتت حمدان، إلى أن "الطقس الحار يفاقم معاناة الفلسطينيين وسط نقص المياه والغذاء"، مشيرة إلى انتشار الكبد الوبائي واحتمالية كبيرة لتفشي وباء الكوليرا.



وتطرقت إلى أن 300 ألف طالب حرموا من الذهاب لمدارس الأونروا؛ ولم يحصلوا على خدماتهم التعليمية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

أمين عام مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم الإسرائيلي الغاشم على مخيم "النصيرات"





وفي إطار آخر، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، الهجوم الإسرائيلي الغاشم والوحشي على مخيم "النصيرات" في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين الفلسطينيين العُزل.



وقال البديوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - "إن هذا الهجوم جريمة نكراء وإرهابية استهدفت الأبرياء العزل بوحشية غير مسبوقة".. مؤكدًا أن هذا العدوان الهمجي يعكس الوجه الحقيقي لقوات الاحتلال الإسرائيلي ويُثبت ازدرائه الكامل لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الجريمة البشعة تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين.



ودعا الأمين العام للتعاون الخليجي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والقيام بتحرك فوري وحازم لوقف هذه الجرائم المتكررة والمروعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.



وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تقف في صف واحد وبقوة مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والعيش بسلام.. مشددا على المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

