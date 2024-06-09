طارق تهامي: التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي ستصل لمرحلة شرسة 2030

قال النائب طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ أن التنافسية في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي ، سوف تصل إلى مرحلة شرسة بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف تهامي خلال مناقشة الدراسة المقدمة من لجان الشباب والتعليم والقوى العاملة والصناعات الصغيرة ،في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، أن شركة مايكروسوفت قررت منذ شهرين ضخ مليار ونصف المليار دولار في إحدى شركات الذكاء الاصطناعي الإماراتية،وهو مايؤكد شدة المنافسة في هذا المجال.

وقال إن التقارير الاقتصادية تؤكد وجود أ ربع دول واعدة في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط هي الإمارات والسعودية ومصر والمغرب،ومصر يتوقع لها احتلال مكانة جيدة بسبب وجود الكوادر المؤهلة والقادرة على العمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار تهامي إلى أن هناك دول متوقع لها الدخول في التنافسية بشكل كبير هي قطر والكويت وعمان والبحرين،والأخيرة تمكنت من تطوير زراعة النخيل والزراعة بشكل عام عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهذا التطور يقودنا إلى الإنتباه لوجود منطقة مصرية تتميز بزراعة النخيل، هي سيوة بالوادي الجديد، وهذا يدعونا دمج الذكاء الاصطناعي في مجال زراعة النخيل في سيوة.

وطالب طارق تهامي بإضافة مبحث في الدراسة خاص بتقدير موقف التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي.