القسام تعلن استهدف طائرة مروحية من نوع أباتشى شرق مدينة رفح

أعلنت كتائب القسام استهدافها طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

فيما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية؛ توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة واشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" نيرانها بكثافة صوب المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وكذلك إطلاق نيرانها في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" النار بشكل مكثف في المناطق الشرقية وشارع "السكة" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

الهباش: لا بديل عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أنه لا بديل عن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني ، اليوم السبت إنه "لا بديل أمام إسرائيل والعالم عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة تحت لواء وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف: إن "إسرائيل وحركة حماس حريصتان على تغييب السلطة الفلسطينية عن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار"، مبينا أنه "لن تجد إسرائيل ولا أحد في العالم أي فلسطيني يمكن أن يتعاون في أي موضوع يخص الشأن الفلسطيني بعيدا عن منظمة التحرير".