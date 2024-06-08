عاجل
عاجل.. الاحتلال يعلن تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تعلن استهدف طائرة مروحية من نوع أباتشى شرق مدينة رفح

القسام
القسام

 

أعلنت كتائب القسام استهدافها طائرة مروحية من نوع "أباتشي" بصاروخ "سام 7" شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

txt

القسام تستهدف منزلًا تحصنت به قوة صهيونية وتوقعهم بين قتيل وجريح

txt

إسرائيل تعلن أسماء ثلاثة جنود قتلتهم كتائب القسام

فيما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية؛ توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة واشتباكات عنيفة مع المقاومة في المنطقة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي.

 

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في محور "نتساريم" نيرانها بكثافة صوب المناطق الجنوبية لمدينة غزة، وكذلك إطلاق نيرانها في محيط دوار الكويت جنوب حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال  المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كابتر" النار بشكل مكثف في المناطق الشرقية وشارع "السكة" بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

الهباش: لا بديل عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أنه لا بديل عن تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني ، اليوم السبت إنه "لا بديل أمام إسرائيل والعالم عن تولي السلطة إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس كوحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة تحت لواء وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف: إن "إسرائيل وحركة حماس حريصتان على تغييب السلطة الفلسطينية عن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار"، مبينا أنه "لن تجد إسرائيل ولا أحد في العالم أي فلسطيني يمكن أن يتعاون في أي موضوع يخص الشأن الفلسطيني بعيدا عن منظمة التحرير".

مواد متعلقة

القسام تستهدف منزلًا تحصنت به قوة صهيونية وتوقعهم بين قتيل وجريح

إسرائيل تعلن أسماء ثلاثة جنود قتلتهم كتائب القسام

كتائب القسام تعلن تفجير عبوة رعدية في 6 جنود إسرائيليين

القسام: حاولنا أسر جندي في رفح فقتله جيشه

القسام تقصف جنود الاحتلال في وسط غزة ورفح بالصواريخ والهاون

بالفيديو ..القسام تقصف تل أبيب برشقة صاروخية

الجريدة الورقية