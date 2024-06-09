محافظ أسيوط يبحث استعدادات عيد الأضحى ويوجه بتوفير احتياجات المواطنين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة مع ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط لبحث الموقف التنفيذي لأرصدة السلع الاستراتيجية والأساسية والتموينية، واستعدادات المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال ضخ مزيد من السلع واللحوم بكافة أنواعها وبأسعار مناسبة وأقل من السعر في السوق والتوسع في منافذ البيع من معارض ومجمعات استهلاكية لتوفير السلع الأساسية بالشكل المطلوب وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم بأنواعها الحمراء والبيضاء الطازجة والمبردة، والسلع الغذائية بجميع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مناسبة تلبى احتياجات المواطنين ومراعاة أن تقل اسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق، مع ضخ كميات كبيرة من مختلف أنواع اللحوم، ونشر منافذ بيع وتوزيع اللحوم الطازجة والمجمدة مع تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي ورصد أي نقص في أي سلعة غذائية وغير غذائية والتأكد من توافر السلع وصلاحية المعروض للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين، وضبط الأسعار، والتصدى لجشع بعض التجار.

كما وجه المحافظ، وكيل مديرية التموين بتكثيف أعمال الرقابة علي كافة لضمان جوده وصلاحية السلع المعروضة واللحوم وضبط السلع غير الصالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع، وسحب العينات منها وتحليلها بالتنسيق بين مع مباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الاغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، في اطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وشدد اللواء عصام سعد على ضرورة تكثيف الرقابة على المخابز طوال أيام العيد ومتابعة تنفيذ وضبط دورة العمل وانتظامها في ظل منظومة انتاج الخبز الجديدة وذلك بمراقبة أداء المخابز والمطاحن بهدف ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز والتأكيد علي التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال أجازة العيد، وكذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص اضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة في الطلب قبل وأثناء أجازة عيد الاضحى المبارك وخاصة في المناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا إلى جانب التأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وغرف العمليات في جميع المراكز والأحياء والمديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة وتخصيص خطوط ساخنة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام رقم (01066628906) لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أى بلاغات، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى معها.