إفتتاح مقر جديد للشهر العقاري بمدينة الألومنيوم شمال قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، اليوم الأحد، مقر فرع توثيق الشهر العقاري بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، شمال قنا.

في إطار سلسلة الافتتاحات لمقار الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا، التي شملت، اليوم الأحد، افتتاح فرعين للشهر العقاري بمركزي دشنا وأبوتشت شمال قنا.

حضر الافتتاح، المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، والمهندس محمود عبد العليم عجور العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم وممثلي المكتب الفني لمساعد وزير العدل و النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب ونيافة الانبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها وعدد من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي.

جانب من الافتتاح

أوضح محافظ قنا ان إفتتاح فرع مكتب الشهر العقاري بالالمونيوم من أجل تغطية كافة المناطق ذات تردد كثيف من المواطنين ، لافتًا إلي أن المكتب يعمل وفق نظام الشباك الواحد وهو نظام يعمل على توفير وقت وجهد المواطن من خلال التعامل مع موظف واحد يقدم الخدمة، ويوجد بالمكتب عدد من الشبابيك لخدمة المواطنين ، تقوم بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بأعمال التوثيق بما يتناسب مع الإجراءات المنظمة والقانون.

بالإضافة إلى كافة أنواع التوكيلات المتعلقة بعقود السيارات والعقارات والإقرارات والشهادات والتصديق على الإقرارات والشهادات وإثبات المحررات الرسمية والتوقيع على محاضر التصديق.

وأكد مساعد وزير العدل أن هناك جهود تقوم بها وزارة العدل فى التوسع فى إنشاء فروع للتوثيق والشهر العقارى ، مميكنة ونموذجية بمختلف المدن والمحافظات لرفع المعاناة عن المواطنين ، وتوفير سبل الراحة لهم ، مُطالبًا العاملين بحسن استقبال ومعاملة المواطنين ، وإنجاز الخدمات المقدمة لهم فى أسرع وقت.

زيارة وفد وزارة العدل لديوان قنا:

وكان المحافظ، قد استقبل، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، و المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا الابتدائية، و المستشار عبد الرحيم عبد المالك رئيس محكمة الأقصر ، والوفد المرافق لهم .

وذلك في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من مقرات الشهر العقاري، ومن المقرر أن يفتتح المحافظ ووفد وزارة العدل، اليوم الأحد، فرع جديد للشهر العقاري بمجمع الألومنيوم الصناعي.

وقد أشاد محافظ قنا بدور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين.

وأشار إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

وقال مساعد الوزير، إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.