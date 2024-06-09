الدقهلية تناقش الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع "المنصورة بلازا"

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باحمد عبد العظيم رئيس مجلس ادارة شركة تعمير مصر والوفد المرافق له من شركة تعمير مصر وشركة اتوبيس شرق الدلتا وضم الوفد المهندس طه ابوطالب نائب رئيس مجلس ادارة شركة تعمير مصر والمهندس اشرف حافظ العضو المنتدب التنفيذي بشرق الدلتا والمهندسه جيهان نزيه رئيس قطاع المشروعات بشرق الدلتا و المهندس ساهر الصواف والمحاسب محمود محروس بشركة تعمير مصر..

وقد تناول "مختار" خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع "المنصورة بلازا" علي ارض الاتوبيس القديم بشارع الجيش بالمنصورة، والذي يضم انشاءات سكنية وادارية وتجارية، وقال "مختار" ان الهدف من اللقاء تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع واستعراض التصميمات الخاصة بالمشروع وذلك للبدء في التنفيذ والانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة..

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل علي دعمه الكامل للمشروعات التي تستهدف تعزيز فرص الاستثمار العقاري بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمة متميزة لمواطني الدقهلية.

حضر اللقاء محمد امين رئيس حي شرق المنصورة والمهندسه مها صبري مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسه ريهام احمد مدير عام المكتب الفني والمهندسه منى فتحي وكيل المكتب الفني والمهندسه رشا بدران مدير الادارة الهندسية بحي شرق المنصورة ورحاب درويش وكيل ادارة المجالس بالمحافظة

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير جميع مناحي حياة المواطن المصري وتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم وتحسين مستوي الخدمات المقدمه لهم من خلال متابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها للتيسير علي المواطنين، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء،وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن..