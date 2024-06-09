وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2024

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد العالية التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي ٢٠٢٤ -٢٠٢٣م.



تقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، وأن يواصلوا الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة .

أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا



أكد وكيل الأزهر أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات يأتي في مقدمة اهتمامات الأزهر، لأنه من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا لاتصاله بكلام الله سبحانه وتعالى.



بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد ٣٢.٦٥%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ٢٨٦٢ طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات ٤١.٦٤%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ١٦٧٣ طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات ٤٨.٣٣%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ١٢٠٤ طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة لشهادات القراءات بلغت ٤٨.٣٣%.

وجه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.

ويمكن الإطلاع على النتيجة عبر بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=317

على الحانب الآخر أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق مسابقة «القدس بين المزاعم الصهيونية والحق الإسلامي» برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بداية من غدا الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وحتى ١٠ أغسطس فى إطار الجهود التي تبذلها مؤسسة الأزهر الشريف في العمل على إيقاظ الوعي بالقضية الفلسطينية وأبعادها لدى كافة أفراد المجتمع، والتعريف بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في استعادة أراضيه من الصهاينة المعتدين، وبخاصة في ظل الحرب الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب بحق الشعب الفلسطيني في غزة.



قال الأمين العام إن المسابقة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بالقضية الفلسطينية عامة، وبالقدس خاصة، وتأكيد عروبتها وإسلاميتها، والحق الإسلامي والعربي، وإسلامية القدس، تسليط الضوء على ما يقوم به الأزهر الشريف تجاه قضايا الأمة الإسلامية، فتح منصة للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع وهيئاته،