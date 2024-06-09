الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وغينيا بيساو

بوابة الوفد الإلكترونية

تقرر في الاجتماع الفني لمباراة مصر و غينيا بيساو عدم إقامة مؤتمر صحفي قبل المباراة المقرر لها مساء غد الإثنين في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦ .

جاء ذلك بناء على قرار منسق المباراة والذي أخطر به الجانب المصري خلال الاجتماع الفني  .

و أسفر الأجتماع الفني الذي أقيم اليوم الأحد والخاص بمباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو المقرر لها السابعة - بتوقيت القاهرة - مساء غداً الإثنين ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض و الشورت الأسود و الجورب الأبيض ، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر ، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل .

حضر الإجتماع الفني لمباراة منتخب مصر و غينيا بيساو ، وليد بدر مدير إداري منتخب مصر  و مينا سامح إداري المنتخب و عبدالله سيد مسئول المهمات .

 

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